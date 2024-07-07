Полиция задержала мужчин, откусивших петербуржцу палец

Автор: Сергей Агутин
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В ночь с 5 на 6 июля на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге произошел конфликт между тремя мужчинами. В ходе драки один из злоумышленников откусил 33-летнему оппоненту фалангу пальца.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Его оппонентов задержали, ими оказались молодые люди в возрасте 23 и 25 лет, сообщает «Патрульный Петербурга».

В отношении них составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос об уголовном деле.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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