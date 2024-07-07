СК Ленобласти заинтересовался смертью работника в Подпорожье

Следственный комитет Ленобласти начал доследственную проверку по факту гибели 58-летнего мужчины, труп которого достали из реки Свирь на территории ООО «Подпорожская стивидорная компания».

В пресс-службе регионального СК сообщили, что, по предварительным данным, погибший работал главным энергетиком на производстве и занимался обслуживанием электрооборудования на пришвартованных судах.

Следствие полагает, что у мужчины началось плохое самочувствие, он отступился и упал в реку, в результате чего погиб. Его тело обнаружили и достали из реки сотрудники МЧС, сообщает «Патрульный Петербурга».