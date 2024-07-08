В Госдуме рассказали, что делать при задержке зарплаты на работе

При задержке зарплаты работник может приостановить свою деятельность до получения всей невыплаченной суммы, направив извещение работодателю о временном прекращении работы, рассказала РИА «Новости» член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.

«Конкретные сроки передачи зарплаты прописывают в трудовом договоре, заключаемом между компанией и сотрудниками. Нормированный график выплат предусматривает выплату два раза в месяц. Либо один раз в случае наступления ежегодного отпуска. Задержкой зарплаты считается отсутствие предусмотренных трудовым договором выплат в течение 15 суток по прошествии любого из так называемых «расчетных» дней. В том случае, если такое произошло, у работников возникает право на приостановление деятельности до получения всей задержанной суммы», – рассказала Екатерина Стенякина

Следует составить два экземпляра документа, чтобы руководитель проставил отметку о получении на одном из них. Этот экземпляр остается у работника в качестве доказательства своевременного уведомления начальства.

«Кроме того, работник может направить жалобу в трудовую инспекцию. Документ возможно направить в государственную инспекцию труда как онлайн через сервис «Сообщить о проблеме», так и на портале «Онлайнинспекция.рф.», – отметила Екатерина Стенякина

Лишь некоторые категории работников по закону не могут приостановить работу в случае задержки зарплаты.

«Это государственные служащие, трудящиеся на опасных видах производств, работники сфер энерго-, тепло- и водоснабжения, сотрудники скорой помощи и служб связи», – уточнила Екатерина Стенякина