Форум БРИКС ограничит движение в центре Петербурга

В Петербурге на этой неделе вводятся ограничения движения транспорта в связи с проведением форума «БРИКС».

Так, с 10 по 13 июля будет запрещено парковаться на участках Вознесенского проспекта, Исаакиевской площади, Михайловской улицы, 6-й Советской улицы, набережной Мойки. Также в эти дни проезжая часть будет сужена на участках Вознесенского проспекта, Исаакиевской площади, Михайловской улицы, 6-й Советской улицы, набережной Мойки, Университетской набережной, Шпалерной улицы.

Полностью движение и парковку в дни форума, 11 и 12 июля, запретят на площади Растрелли, предупредили в ГУ МВД по СПб и ЛО.