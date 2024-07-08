Правительство Ленобласти утвердило основание для главной дороги Новосаратовки

Правительство области утвердило проект планировки территории для магистрали протяженностью 6,6 километров, которая соединит Колтуши и Новосаратовку.

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«Утверждение ППТ — ключевой этап проектирования магистрали, ведь теперь у разработчиков есть четкие границы для работы. Проект включает строительство развязок, моста и замыкает на себя всю дорожную сеть Новосаратовки. Именно поэтому мы рассчитываем, что проект объединит усилия властей на всех уровнях и застройщиков, заинтересованных в развитии города», — рассказал заместитель Председателя Правительства области Евгений Барановский.

Общая протяженность шестиполосной магистрали «Колтуши — Новосаратовка» составит 6,6 километра, максимальная скорость ограничена 90 км/ч. Также предусмотрен зверепереход, мост — через р. Утка, освещение, остановки, велосипедные и пешеходные дорожки. Проектированием трассы занимается Региональное агентство транспортной инфраструктуры — РАТИ, подведомственное Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал. Также для водителей заработал чат-бот (доступен по ссылке и привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти). С помощью чат-бот водители могут передать любую информацию в диспетчерскую службу «Ленавтодора».