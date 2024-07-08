Петербуржцам пообещали трехдневный перерыв от дождей

На этой неделе в Петербурге установится ясная погода — новый антициклон позволит отдохнуть от ливней и гроз. Об этом сообщил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Между тем в понедельник, 8 июля, в городе все же ожидаются кратковременные дожди, но уже вечером осадки закончатся, и начнется трехдневный перерыв.

«Антициклон от Калининграда придёт в середине недели прямо к Санкт-Петербургу, а вместе с ним придёт не только сухая, но и теплая погода с дневными температурами +22…+27 градусов», — говорится в сообщении.

К пятнице погода вновь ухудшится — следующий атмосферный фронт принесет снова ливни и грозы.