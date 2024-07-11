В третьей серии второго сезона проекта «Дадим слово Героям!» интервьюером стал Олег Денисов из Любани. Он долго пытался попасть в зону боевых действий, но удалось ему это лишь в возрасте 51 года. На СВО Олег тренировал новобранцев, активно участвовал в боевых действиях и подавал пример молодым ребятам. После возвращения на гражданку его позвали преподавать в школе. Сейчас он учит детей патриотическому воспитанию.

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О себе

Я — Денисов Олег Анатольевич. Родился в Архангельской области — город Новодвинск. 20 лет назад переехал в Любань в Ленинградской области. С СВО вернулся 27-28 апреля 2023 года.

Об упорстве

В Советском Союзе учился, вырос, служил в армии. Я готовился, хотел пойти и долго этого добивался. С 2014 года пойти не получалось. В 2022 году мне был уже 51 год. Отказали. Я, конечно, огорчился. Но позвонили знакомые ребята и я оказался в добровольческом подразделении, несмотря на возраст.

«Мы воюем за весь мир»

Я ждал этого, хотел. За семью, за дом, как бы громко это не звучало. Я то понимал, потому что занимался и политологией в том числе — на юрфаке учился. И вообще самообразовывался. Поэтому понимал, что нужно бороться не только за наше Отечество, за семью. Мы как раз там воем за весь мир, который встал с ног, чтобы обратно поставить его на ноги, сделать нормальным. Я и ребят так учил своих во время тренировок, когда мне уже батальон дали.

А были и взрослые, и молодые. Многие встречались такие, я и в интернете видел, и лично встречал, украинские ребята по 40 лет, которые были убеждены, что остановили фашистов на своей границы. Они даже не знали, что немцы под Москвой были, что почти 900 дней была блокада Ленинграда.

Я был готов чисто морально, но физически там сложно, как и психически. Такой войны ещё не было.

Считаете ли вы себя героем?

Как ни странно, себя не считаю героем. Даже медали стыдно носить, потому что точно такие же награды носил мой дед. Я делал то, что мне нужно было делать. На фронте выполнял боевые задачи, потому что знал, тут молодые ребята, они смотрят на меня. В госпиталь? Я не пойду в госпиталь, потому что перебегаю, так переболею.

Это нужно делать. Кто, если не мы? А сейчас такая ситуация: добровольцы и мобилизованные, пускай нас и мало. Многие не понимают, почему не объявили мобилизацию. Мы справляемся с этим, поэтому те люди, кто сейчас на гражданке, должны говорить «спасибо» пацанам, которые на фронте. Пускай не помощью материальной, физической, просто морально быть благодарным тем ребятам, которые там.

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«Нельзя сближаться»

Там мы все огрубляемся до состояний горько, обидно, досадно. Я только там понял, когда сам стал командиром, слова старших товарищей в учебном центре. Они говорили, что нельзя сближаться с подчинёнными. Кто-то из них может оказаться твоим другом. Но в какой-то момент ты будешь вынужден отправить его для выполнения боевой задачи, зная, что он может не вернуться.

В голове составлял списки со своими ребятами. В Питере у меня есть друг, который был командиром стоявшего рядом со мной батальона. Мы вспоминали много кого. Близких, да, таких вот. Это самые первые потери. Из психологии известно, что самая крепкая связь, нейронная — это самая первая. Первые друзья на войне стали первыми потерями. Они запомнились. И с этим ничего не поделать, нужно дальше идти. Вспоминать, горевать, но после победы.

Да, звонят мне и родные ребят с моего батальона: «Как и что?». Что мне сказать? Погиб как герой. Им другого не следует знать. До определённого момента это остаётся тайной — не тайной. Неважно. Главное, он встал с дивана, пошёл воевать, защищать Родину — всё. Когда нас встретил командир, так и сказал: «Вы молодцы тем, что оторвали задницы от дивана, почти герои».

Пройдя это всё, обучив целый батальон, знаю, что никакие напутствия не помогут. Бесполезно рассказывать, как прятаться от гранаты, от мины, пока он не услышит это. Единственное, нужно быть честным — это обязательно по отношению к товарищам, и справедливым.

О деятельности на гражданке после СВО

Предложили пойти преподавателем в школу. У меня высшее образование есть. Предложили преподавать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», но с этого года уже будет — «Основы безопасности и защиты Родины». Как НВП (начальная военная подготовка — прим.ред.) не стали делать, просто добавили защиту Родины. Потому что в программе есть очень хорошие темы для молодых ребят, как в быту, так и при ЧС (вплоть до цифровой среды — прим.ред.)

Я сперва сомневался. Но меня убедил мой товарищ, отец Сергий. И спасибо директору школы Марине Павловне. Она поверила в меня. Вот работаю год. Занимаюсь патриотической работой, по школам ездим. Также тренирую ребят из страйкбольного клуба «Барс». Они сами подошли с просьбой начать их тренировать. В итоге получилось так, что я тренер и руководитель. Сейчас прорабатываем документы, чтобы уже на официальном уровне и для детишек. Так-то у меня взрослые ребята, кто не был на СВО, приходят для пробы своих сил. Я им даю полноценную тренировку — с оружием, стрельбой, на пересечённой, чтобы они почувствовали. В планах у меня, чтобы ребятишки тоже занимались и знали основы начальной военной подготовки, как было у нас в Союзе.

О патриотизме

Плохо, когда у молодого человека не закладывается в голову любовь к Родине, к Отечеству, к справедливости, к взаимовыручке. Патриотизм бывает разный. Мы видим националистов, нацистов, они тоже ведь патриоты. И патриотов, как у нас в Советском Союзе, многонациональной стране. Обязательно нужна идея, чувство коллективного, взаимовыручки, справедливости в первую очередь. Сейчас же все страны смотрят на нас. Россия всегда оказывала помощь. Строили школы что в Афганистане, что в Африке, что во Вьетнаме. Много где были наши войска. Но даже в то время, там, где мы находились, всё равно несли доброе и светлое, в отличие от других. И поэтому, конечно, сейчас весь мир наблюдает за тем, выиграем или нет. Это будет слом евронацизма и гегемония определённых стран. Но там будем строить уже. Как сказал наш государь: «Строить мир».