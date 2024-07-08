Неизвестный «заминировал» дорогу и клумбы в Ленобласти

В экстренную службу 7 июля с 09:17 до 09:46 дважды позвонил неизвестный с сообщением о минировании клумбы и дороги в Ленинградской области.
Звонки совершены с помощью IP-телефонии. Номера зарегистрированы в Румынии.
Аноним сообщил о минировании клумбы с флагштоками в Кингисеппе и кольцевой дороги в Сосновом Бору. Информацию об угрозах передали в полицию.
Взрывчатых веществ и подозрительных устройств не было обнаружено. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос об уголовном деле.
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