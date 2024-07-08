В Монако ограничили выплаты россиянам, выигрывающим в казино

Теперь россияне могут вывести максимум 500 евро. Если сумма больше, потребуется гражданство в одной из стран ЕС.

Власти Монако ввели ограничения на выплаты россиянам, выигрывающим в казино. Теперь наши соотечественники, не имеющие двойного гражданства или вида на жительство в странах ЕС, смогут вывести максимум 500 евро.

В соответствии с действующим законодательством, чтобы получить выигрыш свыше 500 евро, необходимо предъявить кассирам действительное удостоверение личности европейского образца или паспорт, — указано в объявлении в одном из казино Монако.