В Госдуму внесут законопроект о штрафах для самокатчиков до 30 тысяч рублей

Рассмотрение документа планируется на 10 июля.
В Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности.
Депутаты предлагают повысить штрафы за пьяную езду с ребенком до 30 тысяч рублей. за перевозку пассажиров или груза — до трех тысяч.. Если же человек везет ребенка — заплатить в казну придется пять тысяч рублей, стало известно «Парламентской газете».
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