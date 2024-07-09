Финский профессор назвал ошибкой членство Финляндии в НАТО

Эксперт считает, что такой шаг сделал его страну мишенью.
Вхождение Финляндии в состав НАТО стало самой большой ошибкой за всю историю страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Эксперт отметил, что Россия и Финляндия долгие годы находились в хороших отношениях, однако членство в НАТО перечеркнуло многолетнее сотрудничество и поставило под угрозу северную страну, сделав ее мишенью.
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01.07.2024 266