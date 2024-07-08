Путин поручил оценить возможность выплат многодетным на ипотеку

С таким поручением глава государства обратился к правительству и Госдуме.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Государственной Думе проработать возможность выплат многодетным семьям на ипотеку. Инициатива прозвучала в ходе встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».
У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный — в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет — вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать, — заявил президент.
Ранее Владимир Путин предложил выплачивать остатки маткапитала российским семьям.
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