Путин поручил оценить возможность выплат многодетным на ипотеку

С таким поручением глава государства обратился к правительству и Госдуме.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Государственной Думе проработать возможность выплат многодетным семьям на ипотеку. Инициатива прозвучала в ходе встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный — в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет — вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать, — заявил президент.