В Выборге реставрируют здание Кордегардии

Автор: Гузель Галимова
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В июне 2024 года в здании Кордегардии в Выборге начались реставрационные работы.

В Выборге реставрируют здание Кордегардии реставрация, здание Кордегардии, Выборг
В Выборге реставрируют здание Кордегардии реставрация, здание Кордегардии, Выборг
Фото: Владимир Цой/ВКонтакте

Объект культурного наследия федерального значения после реставрации будет приспособлен для современного использования: в нем разместится музей, посвященный Аннинским укреплениям. Все работы планируется завершить в декабре 2025 года.

Реставрационные работы ведутся организацией, имеющей лицензию Министерства культуры России. За ходом работ будет вестись авторский и технический надзор.

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