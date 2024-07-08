В Выборге реставрируют здание Кордегардии

В июне 2024 года в здании Кордегардии в Выборге начались реставрационные работы.
Фото: Владимир Цой/ВКонтакте
Объект культурного наследия федерального значения после реставрации будет приспособлен для современного использования: в нем разместится музей, посвященный Аннинским укреплениям. Все работы планируется завершить в декабре 2025 года.
Реставрационные работы ведутся организацией, имеющей лицензию Министерства культуры России. За ходом работ будет вестись авторский и технический надзор.
Вам будет интересно
В парке Ораниенбаум в Ломоносове завершилась реставрация Китайского дворца, которая проходила на протяжении 20 лет. Посетить Китайский дворец можно будет уже...
16.06.2024 230