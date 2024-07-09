Полиция выявила более 2000 нелегальных мигрантов в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

Полицейские провели миграционный рейд и проверили знания русского языка у приезжих. Выявлены более 2000 нарушителей.

Часть из них ждет принудительное выдворение и запрет возвращаться в Россию в течение нескольких лет.

В феврале 2024 года сотрудники экономической полиции вскрыли в Санкт-Петербурге систему фиктивных экзаменов для мигрантов на знание русского языка.

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05.10.2022 4663
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