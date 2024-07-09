Полиция выявила более 2000 нелегальных мигрантов в Петербурге

Полицейские провели миграционный рейд и проверили знания русского языка у приезжих. Выявлены более 2000 нарушителей.

Часть из них ждет принудительное выдворение и запрет возвращаться в Россию в течение нескольких лет.

В феврале 2024 года сотрудники экономической полиции вскрыли в Санкт-Петербурге систему фиктивных экзаменов для мигрантов на знание русского языка.