Иностранец домогался женщины в Выборгском районе. Она отбивалась журналами из супермаркета

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Выборгского района 7 июля обратилась жительница Симагино. Около парка к ней приставал неизвестный азиатской внешности.

По ее словам, мужчина трогал ниже спины и говорил что-то на иностранном языке, повторяя по-русски слово «интим». Она ударила нападавшего по животу купленными в магазине журналами.

Проезжавший мимо автомобилист спугнул иностранца. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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05.10.2022 4663
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