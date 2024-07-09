Иностранец домогался женщины в Выборгском районе. Она отбивалась журналами из супермаркета

В полицию Выборгского района 7 июля обратилась жительница Симагино. Около парка к ней приставал неизвестный азиатской внешности.
По ее словам, мужчина трогал ниже спины и говорил что-то на иностранном языке, повторяя по-русски слово «интим». Она ударила нападавшего по животу купленными в магазине журналами.
Проезжавший мимо автомобилист спугнул иностранца. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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