Иностранец домогался женщины в Выборгском районе. Она отбивалась журналами из супермаркета

В полицию Выборгского района 7 июля обратилась жительница Симагино. Около парка к ней приставал неизвестный азиатской внешности.

По ее словам, мужчина трогал ниже спины и говорил что-то на иностранном языке, повторяя по-русски слово «интим». Она ударила нападавшего по животу купленными в магазине журналами.

Проезжавший мимо автомобилист спугнул иностранца. Обстоятельства происшествия устанавливаются.