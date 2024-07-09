Исследование показало, что нужно для привлечения работников в Петербурге

По данным исследования службы рекрутинга, более половины работников готовы уйти из компании, если им не будет оказана необходимая поддержка и помощь в первые месяцы работы.

Опрос показал, что 56 % сотрудникам в Санкт-Петербурге их компании не предоставляют программ адаптации для новичков. Также 83 % отметили, что не отказались бы от такой программы при начале работы.

Женщины на 9 % чаще мужчин нуждаются в первые месяцы работы в дополнительной поддержке. А 73 % опрашиваемых считают, что программа адаптации помогла бы им понять свои рабочие задачи быстрее.

В то же время 72 % работников выразили желание иметь наставника в первые рабочие месяцы.