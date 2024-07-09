Младенец пары из Таджикистана загадочно умер в Гатчинском районе

В полицию Гатчинского района 8 июля сообщили о гибели четырехмесячного ребенка в арендованной квартире на улице Калинина в Тайцах.

Смерть констатировала прибывшая на место бригада скорой помощи. Внешних следов насилия на теле младенца не обнаружено.

Известно, что мальчика воспитывала пара из Таджикистана: 21-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оба находились в России с нарушением миграционных законов. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.