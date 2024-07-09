Директор фирмы задержан за поджог своих же автобусов в Ломоносовском районе

По подозрению в умышленном уничтожении имущества путем поджога 8 июля около 17:00 на улице Иванова в Кингисеппе задержан 43-летний индивидуальный предприниматель.
Сгорели автобусы, приобретенные в лизинг для фирмы, которую возглавляет мужчина. Возгорание произошло на стоянке 92-го километра внутреннего участка КАД, возле съезда на Ропшинское шоссе.
Горели автобусы марки Higer, припаркованные в полуметре друг от друга. Открытое горение ликвидировано к 1:32, полностью возгорание потушено к 2:03. О пострадавших не сообщается.
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23.05.2022 1755