Директор фирмы задержан за поджог своих же автобусов в Ломоносовском районе

По подозрению в умышленном уничтожении имущества путем поджога 8 июля около 17:00 на улице Иванова в Кингисеппе задержан 43-летний индивидуальный предприниматель.

Сгорели автобусы, приобретенные в лизинг для фирмы, которую возглавляет мужчина. Возгорание произошло на стоянке 92-го километра внутреннего участка КАД, возле съезда на Ропшинское шоссе.

Горели автобусы марки Higer, припаркованные в полуметре друг от друга. Открытое горение ликвидировано к 1:32, полностью возгорание потушено к 2:03. О пострадавших не сообщается.