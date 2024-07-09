Метеозависимых ждут 2 неспокойных дня на этой неделе: прогноз магнитных бурь

Согласно наблюдениям ученых, геомагнитный фон нашей планеты на этой неделе будет повышенным.

На этой неделе ожидается повышение геомагнитного фона Земли. По данным Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, неспокойно будет 11 и 14 июля.

Как следует из представленного учеными графика, индекс геомагнитный активности в указанные даты составит четыре балла. Магнитная буря начального уровня G1 начинается от пяти баллов.