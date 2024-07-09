У ведущего «Следствие вели…» Леонида Каневского обнаружена онкология — Мash

В последние несколько лет артист жаловался на необъяснимые боли в районе малого таза.

У известного российского телеведущего Леонида Каневского, обнаружена онкология, утверждает Mash.

По информации Телеграм-канала, опухоль у артиста выявили при обследовании. Бессменный ведущий программы «Следствие вели…» жаловался на боли в районе малого таза. При этом удалять новообразование врачи не стали, поскольку оно не угрожает здоровью пациента.