У ведущего «Следствие вели…» Леонида Каневского обнаружена онкология — Мash

В последние несколько лет артист жаловался на необъяснимые боли в районе малого таза.
У известного российского телеведущего Леонида Каневского, обнаружена онкология, утверждает Mash.
По информации Телеграм-канала, опухоль у артиста выявили при обследовании. Бессменный ведущий программы «Следствие вели…» жаловался на боли в районе малого таза. При этом удалять новообразование врачи не стали, поскольку оно не угрожает здоровью пациента.
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