В Кировске завершили реставрацию танка, которая длилась 10 лет

Теперь некогда грозная боевая машина станет полноценным экспонатом музея.
В Кировске завершили реставрацию танка времен Великой Отечественной войны КВ-1С. В общей сложности работы заняли порядка 10 лет.
Как рассказали на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, больше всего сложностей было с поиском необходимых компонентов, а также ремонтом гусеничных цепей, часть которых пришлось заказывать в Челябинске.
Выравнивание, сварка, зачистка – вот лишь малая часть тех работ, которые выполнили сотрудники Невского ССЗ. Гусеницы, прослужившие более полувека, были в плачевном состоянии, но благодаря опыту и профессионализму специалистов, они были восстановлены и готовы вернуться на свое место, — рассказали в
Отреставрированная боевая машина теперь станет полноценным экспонатом музея-Заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».
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