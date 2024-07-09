В Кировске завершили реставрацию танка, которая длилась 10 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Невский судостроительный завод/ ВКонтакте

Теперь некогда грозная боевая машина станет полноценным экспонатом музея.

В Кировске завершили реставрацию танка времен Великой Отечественной войны КВ-1С. В общей сложности работы заняли порядка 10 лет.

Как рассказали на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, больше всего сложностей было с поиском необходимых компонентов, а также ремонтом гусеничных цепей, часть которых пришлось заказывать в Челябинске.

Выравнивание, сварка, зачистка – вот лишь малая часть тех работ, которые выполнили сотрудники Невского ССЗ. Гусеницы, прослужившие более полувека, были в плачевном состоянии, но благодаря опыту и профессионализму специалистов, они были восстановлены и готовы вернуться на свое место, — рассказали в Невском ССЗ

Отреставрированная боевая машина теперь станет полноценным экспонатом музея-Заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

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