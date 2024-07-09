В Кировске завершили реставрацию танка, которая длилась 10 лет

Теперь некогда грозная боевая машина станет полноценным экспонатом музея.

В Кировске завершили реставрацию танка времен Великой Отечественной войны КВ-1С. В общей сложности работы заняли порядка 10 лет.

Как рассказали на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, больше всего сложностей было с поиском необходимых компонентов, а также ремонтом гусеничных цепей, часть которых пришлось заказывать в Челябинске.

Невском ССЗ Выравнивание, сварка, зачистка – вот лишь малая часть тех работ, которые выполнили сотрудники Невского ССЗ. Гусеницы, прослужившие более полувека, были в плачевном состоянии, но благодаря опыту и профессионализму специалистов, они были восстановлены и готовы вернуться на свое место, — рассказали

Отреставрированная боевая машина теперь станет полноценным экспонатом музея-Заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».