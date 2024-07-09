Полиция задержала героя ролика с выброшенной с крыши электрички продуктовой тележкой

Хулиган оказался вовсе не подростком, как предполагалось ранее.

Полиция установила личность одного из хулиганов, прокатившихся на крыше электрички с продуктовой тележкой в Ленобласти. Атрибут покупателя в итоге отправился на землю, а сам процесс поездки был записан на видео и выложен в Сеть.

Как оказалось, одним из героев ролика был 22-летний петербуржец. В отделе полиции хулиган объяснил свой поступок тем, что был пьян и таким образом отмечал окончание учебы.

Скинул корзинку с крыши электропоезда 30 числа, когда мы ехали в Новинку компанией. Я был в состоянии алкогольного опьянения. Мы все праздновали – у многих, в том числе и у меня, закончилась учеба. Умысла, сильно противоречащего обществу, не было. Сожалею, приношу извинения, — раскаялся молодой человек.