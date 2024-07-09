В России приняли во II чтении закон о выплатах работающим родителям

Согласно документу, на такую меру поддержки смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми и определенным уровнем доходов.

Государственная Дума 9 июля приняла во II чтении законопроект, предусматривающий выплаты работающим родителям, воспитывающих двух и более детей и имеющих среднедушевой доход, не превышающий 1,5 прожиточных минимумов.

Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года, — приводит РИА Новости фрагмент документа.

Третье чтение законопроекта запланировано на 10 июля.