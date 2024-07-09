Минфин раскрыл дефицит бюджета за первую половину 2024 года

Он составил 0,5% ВВП.

Согласно данным Министерства финансов РФ, дефицит российского бюджета с января по июнь текущего года составил 929 миллиарда рублей (0,5% ВВП). Информация об этом появилась на официальном портале ведомства.

По итогам января-июня 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере -929 млрд рублей, что на +1 421 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года, — передает Минфин.