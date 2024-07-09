Аномальная жара оставила без света почти 600 тысяч жителей южных регионов России

Массовые отключения затронули четыре региона южной части страны.
Как сообщает Минэнерго РФ, 9 июля в южных регионах России наблюдаются проблемы в работе энергетической инфраструктуры. Всему виной — аномальная жара.
В общей сложности без электричества остались 600 тысяч жителей в четырех регионах:
— Ростовская область – более 324 тысяч человек;
— Краснодарский край и республика Адыгея – 181 тысяча человек;
— Астраханская область – 94,3 тысячи потребителей.
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09.07.2024 16