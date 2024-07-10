В Ленобласти впервые за 10 лет заметили гнездящихся сапсанов

Впервые за 10 лет в Ленобласти заметили пару краснокнижных соколов-сапсанов во время гнездового периода. Их запечатлели на болоте в Лужком районе.

В тг-канале «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО» отметили, что за последние 50 лет в Ленобласти известны лишь единичные находки гнезд и возможных мест гнездования этого вида.

Фото: t.me/bubo_spb

Сапсаны широко распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. Их популяция сильно сократилась в середине ХХ века во многом из-за использования пестицидов. Из-за этого пернатые в том числе внесены в Красную книгу России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.