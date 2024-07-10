В лесах Ленобласти стартовали съемки фэнтези «Ворожея»

Киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам фильма «Ворожея» — полнометражной картины в жанре фэнтези о магии, любви и борьбе с нечистью.

По сюжету главная героиня фильма Василисса отправляется в опасное путешествие в самое сердце темного леса, чтобы спасти своих родителей. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх и даже встретить первую любовь.

Фото: 47channel.ru

Съемки проходят в парке усадьбы Кирицкое Поле под Всеволожском. Для создания других сцен съемочная группа отправится в Карелию, Выборг и поселок Поляны. В главных ролях: Николай Наумов, Анна Ковальчук, Алексей Воробьев, Александр Дьяченко и другие.

Планируется, что съемки завершатся в конце июля, а в прокат фильм. выйдет до конца февраля 2025 года.