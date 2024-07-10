Житель Нового Девяткино пытался спрятать наркотики в такси

В Петербурге задержали 33-летнего безработного жителя Нового Девяткино — патрульные обратили внимание на его странное поведение.

Как рассказали в правоохранительных органах, мужчина вышел из подъезда дома на набережной Черной речки и, увидев сотрудников, вернулся обратно. Позже он вышел, сел в такси и попытался спрятать за сиденьем черный сверток, замотанный черной изолентой. В этот момент мужчину задержали.

Экспертиза установила, что в свертке хранилось около 200 граммов синтетических наркотиков. Известно, что в 2017 он уже привлекали к ответственности за наркотики, тогда он отделался штрафом в 10 тысяч рублей.