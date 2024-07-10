Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника ВСУ. Потери противника составили до 275 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», два автомобиля, 155 гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Вам будет интересно Выборгская таможня передала для нужд СВО конфискованные товары За первое полугодие 2024 года выборгские таможенники передали в воинские части для последующей отправки в зону СВО было передано 10... 10.07.2024 44

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм орудие Д-20, а также станции: радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Также уничтожен полевой склад боеприпасов противника.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20. Уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотных летательных аппаратов, четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.