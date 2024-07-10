В школах России впервые проведут оценку компетенций учителей

Проверочные мероприятия начнут осуществлять со следующего учебного года.

С сентября 2024 года в российских школах начнут оценивать компетенции преподавателей. Проводить процедуру будут по 69 показателям, разделенных на три группы: уровень подготовки обучающихся, качество образовательной инфраструктуры и кадровый потенциал, пишет «Коммерсантъ».

Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, ранее оценка эффективности работы учителей базировалась на оценке результатов школьников, что не отражало «полную картину».

Результаты проверок будут направляться региональным властям и станут «докладной записочкой», которая позволит лучше понять, в каком направлении нужно следовать дальше.