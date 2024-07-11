Чаще всего запрещенная добавка присутствует в колбасных изделиях и молочной продукции.

Пищевая добавка трансглютаминаза, все чаще используемая компаниями в России при производстве пищевой продукции, официально запрещена. Однако предприятия все равно идут на сознательные нарушения законодательства. За два года случаев выявления «мясного клея» в продуктах питания стало больше почти в 2,5 раза.

Как отметила научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ольга Багрянцева в разговоре с «МК», в основном «мясной фарш» используется при производстве колбасной, рыбной и молочной продукции.

Также нередко трансглютаминазу применяют при выпечке хлеба, поскольку добавка позволяет увеличить объем продукта.