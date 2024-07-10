Финляндия готовит новые ограничения для просителей убежища

Автор: Анастасия Щербакова
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Повторные обращения иностранцев, ранее получивших отказ, не будут рассматриваться вовсе, следует из документа.

В Финляндии готовят закон, который введет новые ограничения для просителей убежища. По задумке МВД страны, повторные обращения иностранцев, ранее получивших отказ, будут отклоняться автоматически.

Цель законодательной реформы — предотвратить злоупотребления, ограничив предоставление услуг по приему, например, лицам, которые подали несколько повторных заявлений после получения отрицательного решения о предоставлении убежища, — указано в сообщении ведомства. 
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01.07.2024 272
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