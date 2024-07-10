Пранкеры Вован и Лексус рассказали, где находят телефоны иностранных политиков для розыгрышей

По словам блогеров, подчиненные крупных иностранных госдеятелей охотно идут на контакт и организовывают беседы.

Пранкеры Вован и Лексус, известные по своим розыгрышам иностранных политиков, рассказали откуда берут их телефоны для розыгрышей.

Например, если нужно связаться с Байденом, достаточно связаться с горячей линией Белого дома.

Думаю, что мы можем найти (в интернете) номер горячей линии Белого дома <…> Вы звоните на нее и дальше, уже в зависимости от того, насколько у вас продумана легенда, просите соединить себя с тем человеком, который <…> организует эти международные переговоры, — рассказали блогеры в беседе с «М24».