В Госдуме рассказали, кого не будут лишать прав за езду со скрытыми номерами

Новый закон будет предусматривать исключение.

За езду без государственных номеров лишать водительских прав будут не всех автовладельцев. Как сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов, документ предусматривает исключение.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий депутата, новое требование ПДД не будет касаться припаркованных машин, даже если номера у них скрыты.

Отметим, ранее Госдума приняла в первом чтении закон, предусматривающий лишение водительских прав до полутора лет за управление автомобилем со скрытыми госномерами.