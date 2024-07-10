Выброса нечистот в озеро Большое Кирилловское в Выборгском районе не происходило

Ситуация с качеством воды в поселке Кирпичное остается стабильной, угрозы экологии нет.

Депутат Заксобрания Ленобласти Евгений Смирнов опроверг свое заявление о загрязнении озера Большое Кирилловское в поселке Кирпичный стоками.

Выяснились следующие обстоятельства. Водозабор Кирпичного осуществляется из скважины, а не из озера. Качество воды в норме. Из-за недавнего урагана произошла авария на канализационной станции в Кирпичном. На состояние питьевой воды это никак не влияет, — цитирует депутата Online47.

Нечистоты вырвались из коллектора в поселке только на землю, озеро не пострадало. Изначально это произошло из-за перепадов напряжения, вызванных непогодой, что привело к сбоям в работе насосного оборудования. Также местным жителям не стоит переживать за качество водоснабжения — оно осуществляется из скважин.

На текущий момент канализационная станция работает исправно.