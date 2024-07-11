Гимнастки из Петербурга удостоены звания «Мастер спорта России»

Автор: Сергей Агутин
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Две гимнастки из Санкт-Петербурга удостоены почетного звания «Мастер спорта России».

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Таисия Проскурова и Елизавета Петросян стали бронзовыми призерами межрегиональных соревнований «Кубок Небесная грация», участницами Кубка России в Екатеринбурге и победительницами региональных соревнований.

Спортсменок подготовили тренеры Вера Киселева, Юлия Киселева, Софья Павлова и хореограф Светлана Яшмолкина.

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21.07.2023 888
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