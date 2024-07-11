Свыше 75 кг и 180 литров запретного нашли в нарколаборатории в Лужском районе

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти накрыли крупную подпольную нарколабораторию в Лужском районе.
Там обнаружили более 75 килограммов синтетического наркотика и порядка 180 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование, химические вещества и прекурсоры. Все это изъяли.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
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