Свыше 75 кг и 180 литров запретного нашли в нарколаборатории в Лужском районе

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти накрыли крупную подпольную нарколабораторию в Лужском районе.

Там обнаружили более 75 килограммов синтетического наркотика и порядка 180 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование, химические вещества и прекурсоры. Все это изъяли.

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Фото: УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

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10.07.2024 78
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