На коричневой ветке в Петербурге построят депо за 20 млрд рублей

Более 20 млрд рублей направят на строительство нового депо на коричневой ветке метрополитена Санкт-Петербурга.

На сайте государственных закупок опубликован запрос на разработку проекта и строительство депо под названием «Красносельское». Оно будет частью Красносельско-Калининской линии метро.

Заказчиком выступает организация «Метрострой Северной столицы», которая будет принимать заявки от потенциальных исполнителей до 21 сентября 2024 года. Ожидаемая стоимость работ составляет 20,3 млрд рублей.