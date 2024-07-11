На коричневой ветке в Петербурге построят депо за 20 млрд рублей

Более 20 млрд рублей направят на строительство нового депо на коричневой ветке метрополитена Санкт-Петербурга.
На сайте государственных закупок опубликован запрос на разработку проекта и строительство депо под названием «Красносельское». Оно будет частью Красносельско-Калининской линии метро.
Заказчиком выступает организация «Метрострой Северной столицы», которая будет принимать заявки от потенциальных исполнителей до 21 сентября 2024 года. Ожидаемая стоимость работ составляет 20,3 млрд рублей.
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07.08.2023 2858