В Ленобласти изменили порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников

В Ленобласти изменили порядок выдачи разрешений на полеты дронов и квадрокоптеров. Теперь разрешение зависит от ряда критериев: массы аппарата, высоты и локации полета, а также его цели.

Как сообщает региональный комитет по транспорту, если БПЛА весит больше 30 кг, то необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства и от оперативного штаба Ленобласти.

Если беспилотник будет летать над территорией населенного пункта, то требуется разрешение органов местного самоуправления; в приграничной зоне – территориального органа ФСБ; в пограничной зоне – пограничного органа (это Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти); в зоне ограничения полетов – разрешение лиц, в интересах которых установлена зона.

Если запуск БПЛА запланирован на высоте более 150 метров, необходимо запросить разрешение оперативного штаба Ленобласти и разрешение на использование воздушного пространства.

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Что касается цели, если полет нужен для аэрофотосъемки, то за разрешением необходимо обратиться в Генштаб РФ, Военный округ, ФСБ, а также получить лицензии на гостайну и геодезическую деятельность. Если полет запланирован для выполнения авиационных работ, нужно получить разрешение территориального органа ФСБ.

Нарушителям грозят штрафы: для граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 150 тыс., для юрлиц – до 300 тыс.