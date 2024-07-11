Минобороны опубликовало свидетельства об обнаружении лабораторий по производству ВСУ химического оружия в районе Авдеевки. Это уже не первый случай.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, насколько часто надо поднимать этот вопрос, чтобы на международном уровне мы были услышаны.

«Вопросы применения украинской стороной токсичных химических веществ в зоне СВО, действительно, поднимаются уже не в первый раз. Киев, не имея возможности достигнуть целей конвенциональными средствами, прибегает к различным провокациям. С их помощью он не только пытается причинить вред военнослужащим, но и обвинить их в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что Минобороны России неоднократно сообщало об обнаружении химических субстанций в украинских боеприпасах. Зафиксировано более 400 случаев их использования. Теперь выявлена целая промышленная лаборатория. МИД России постоянно информирует международное сообщество, в том числе в рамках ОЗХО и ООН, обо всех фактах обнаружения токсичных химикатов.

«Проблема требует регулярного внимания и освещения. В противном случае есть риск ее усугубления, так как нет признаков, что Киев готов отказаться от подобной практики. Западные страны даже не пытаются повлиять на киевский режим в этом вопросе, потворствуя дальнейшим его преступлениям», – резюмировал Сергей Перминов