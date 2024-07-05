Лейбористы победили на выборах в Британии. Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с ivbg.ru рассказал, стоит ли ждать каких-то изменений во внешнеполитической линии.

«Британцы устали от многолетнего правления консерваторов и решили не продлевать их полномочия. Хаос в рядах тори, выражавшийся в постоянной чехарде лидеров, сказывался на качестве управления. Проблемы множились и усугублялись. Однако вместо их решения премьеры предпочитали ездить в Киев и заявлять о постоянной поддержке», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что партия Риши Сунака потерпела разгромное поражение. Проигрыш отмечен в ряде округов, которые ранее считались абсолютно надежными. Лейбористы смогут сформировать правительство большинства и проводить необходимые реформы. В фокусе их кампании находились в основном вопросы повышения благосостояния граждан.

«Внешнеполитические темы Кир Стармер затрагивал довольно осторожно, ограничиваясь дежурными фразами. Его позиция по главным проблемам прояснится в ближайшее время. Пока нет веских оснований полагать, что он радикально пересмотрит прежний курс, хотя и может начать действовать менее самоуверенно, чем иные его лохматые предшественники», – резюмировал Сергей Перминов