Жителя Тихвина избили до смерти в уличной драке

Автор: Сергей Агутин
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Скорая (2)
Фото: Baltphoto.ru

Возле дома в 1-м микрорайоне Тихвина 9 июля около 13:50 произошла драка между двумя мужчинами. В ходе конфликта 22-летний рабочий до смерти избил 50-летнего оппонента.

Злоумышленник нанес пострадавшему удар ногой в область живота. Очевидцы вызвали скорую помощь на место драки, но прибывшие медики констатировали смерть.

На месте задержали нападавшего – вахтового рабочего из Тихвина. Он рассказал, что причиной конфликта стала внезапно возникшая ссора.

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21.05.2022 15774
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