Жителя Тихвина избили до смерти в уличной драке

Возле дома в 1-м микрорайоне Тихвина 9 июля около 13:50 произошла драка между двумя мужчинами. В ходе конфликта 22-летний рабочий до смерти избил 50-летнего оппонента.

Злоумышленник нанес пострадавшему удар ногой в область живота. Очевидцы вызвали скорую помощь на место драки, но прибывшие медики констатировали смерть.

На месте задержали нападавшего – вахтового рабочего из Тихвина. Он рассказал, что причиной конфликта стала внезапно возникшая ссора.