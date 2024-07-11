Жителя Тихвина избили до смерти в уличной драке

Возле дома в 1-м микрорайоне Тихвина 9 июля около 13:50 произошла драка между двумя мужчинами. В ходе конфликта 22-летний рабочий до смерти избил 50-летнего оппонента.
Злоумышленник нанес пострадавшему удар ногой в область живота. Очевидцы вызвали скорую помощь на место драки, но прибывшие медики констатировали смерть.
На месте задержали нападавшего – вахтового рабочего из Тихвина. Он рассказал, что причиной конфликта стала внезапно возникшая ссора.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 15774