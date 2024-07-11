Путин дал гражданство бойцу из Сербии, сражающемуся за Россию на СВО

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство 21-летнему уроженцу Сербии Александру Иокичу. Указ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Боец в обращении Путину рассказал, что приехал на защиту Донбасса после школы и принимал участие в боевых действиях с 2021 года. После расформирования его подразделения мужчина потерял легальное основание для пребывания на территории России. На родине ему грозит 25-летний срок за наемничество.

Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степеней и медалью «За освобождение Мариуполя».