Житель Бокситогорска погиб в зоне СВО

Жители Бокситогорского района Ленобласти проводят в последний путь земляка Сергея Иванова, погибшего в ходе спецоперации.

Он погиб 3 июля. Ему было 42 года.

Церемония прощания с Сергеем Ивановым пройдет 13 июля в 10.00 в МБУ «Центр культуры Бокситогорского района». Старшего сержанта похоронят на гражданском кладбище в Бокситогорске.

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Сергей Иванов после окончания школы служил в ВС РФ, работал на производстве слесарем механосборочных работ. В апреле 2023 года был призван на службу по контракту. Посмертно награжден Орденом Мужества.