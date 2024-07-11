В Кронштадте появятся платные парковки возле «Острова фортов»

Площадки возле городского культурного кластера «Остров фортов» переоборудуют в платные паркинги.

Два объекта появятся на земельных участках Цитадельского шоссе и Цитадельской дороги. Подрядчики уже заняты их застройками. Реализовать проекты планируется до конца 2024 года.

По данные портала госзакупок, первая стоянка рассчитана на 152 парковочных мест, вторая сможет вместить 163 автомобилей. Стоимость услуги составит 100 рублей в час.

Эксперты считают, что стоимость стоянки оправдана, а площадки возле парка «Острова Фортов» будут востребованы. И полагают, что новые паркинги разгрузят дороги возле участка реконструкции развязки КАД и позволят запретить стоянку на обочинах.