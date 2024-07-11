Петербург заработал на курортном сборе более 200 млн рублей

С момента введения курортного сбора, с 1 апреля, в бюджет Петербурга поступило 207,5 млн рублей.
Как сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников, в июне город заработал на сборе 72,5 млн рублей. Эти средства целевым образом будут направлены на улучшение объектов туристической инфраструктуры.
Со следующего года курортный сбор предполагается преобразовать в туристический налог, который будет уплачиваться в муниципальные бюджеты.
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