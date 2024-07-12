Россиян заранее предупредили о сбоях на YouTube

«Ростелеком» 12 июля сообщил о технических проблемах в работе оборудования Google. Это может повлиять на скорость и качество роликов в YouTube у россиян.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», – сказано в сообщении

В 2022 году YouTube отключил возможность оформления подписки Premium для россиян, приостановил монетизацию для авторов из России.