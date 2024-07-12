Новый водный экомаршрут соединит Петербург и Ленобласть

Ленинградская область активно возрождает водный туризм.

Так, на территории природного парка «Токсовский» в ближайшее время откроют водный экомаршрут. Волонтеры и специалисты очистили от древесных завалов и мусора русло реки Охта, которая ранее считалась несплавной. Теперь здесь обустраиваются места спуска к воде, устанавливаются указатели и информационные таблички.

В этом году будет подготовлено 2,5 километра маршрута. Пилотный проект предполагает водные прогулки на пакрафтах, а в будущем и на сапах.

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Кроме того, специалисты исследовали русло реки Сестра, возможно, в ближайшем будущем здесь будет организован межрегиональный водный маршрут.