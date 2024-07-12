В России нелегальным мигрантам хотят запретить работать курьерами и в такси

В России могут ввести контроль за соблюдением миграционного законодательства пользователями цифровых платформ-агрегаторов, в числе которых курьеры и таксисты. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В Минтруде уточнили, что проект действительно предусматривает обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства. Новый закон позволит запретить нелегальным мигрантам работать в сфере оказания услуг.

Обсуждение законопроекта длится уже около двух лет и близится к финальной стадии. Его планируют внести в Госдуму до конца сессии, которая заканчивается 4 августа.