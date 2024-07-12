В Петербурге на ЗСД ограничат движение и закроют часть съездов

В Петербурге с 12 июля по 15 июля будет ограничено движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) из-за строительства Шкиперской развязки. Также для автомобилистов будут закрыты несколько съездов.

12 июля с 23:00 до 03:00 13 июля будут закрыты для движения две левые полосы в районе примыкания съезда Шкиперской развязки в направлении к набережной реки Екатерингофки.

13 июля с 03:00 до 05:00 на том же участке будет ограничено движение по двум правым полосам в том же направлении. Также будет закрыт съезд на намывные территории.

14 июля с 02:00 до 05:00 будут действовать различные ограничения на том же участке в обоих направлениях. Будет закрыт съезд с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Макарова, а также с намывных территорий на основной ход в сторону набережной Екатерингофки.

15 июля запреты и перекрытия будут действовать на указанном участке ЗСД с 2:00 до 5:00.

Полный перечень ограничений опубликован на сайте «Магистрали Северной столицы».